Петербургская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с социальными выплатами на сумму более 1,4 млн рублей

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Центрального района Петербурга выявили случай крупного мошенничества при оформлении социальных пособий.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 65-летний местный житель вместе с сообщниками, предварительно договорившись между собой, представил поддельные справки о состоянии здоровья в медико-социальную экспертизу. Благодаря фиктивным документам мужчине присвоили вторую группу инвалидности. Затем полученные ложные сведения использовались для назначения пенсии по инвалидности и регулярных социальных доплат. Таким образом, с 2015 по 2025 год на счет злоумышленника неправомерно поступили средства в сумме более 1,4 миллионов рублей, распоряжался которыми он самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ ("мошенничество при получении выплат"). Мужчина арестован в установленном законом порядке. Продолжается расследование обстоятельств преступления, устанавливается круг возможных соучастников противоправных действий.

