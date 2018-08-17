Пенсионерка с улицы Матроса Железняка передала мошенникам более 5,5 млн рублей

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступников.

Жительница Калининского района Петербурга стала жертвой мошеннической схемы, потеряв свыше 5,5 млн рублей. Как стало известно "Оперативному прикрытию", начиная с конца июля, преступники неоднократно звонили 75-летней пенсионерке, сообщая ей ложную информацию о попытке хищения её денег. Женщина была убеждена перевести собственные сбережения якобы для защиты от возможного мошенничества.

За период с 20 по 29 июля женщина передала крупную сумму денег незнакомым людям у своего подъезда на улице Матроса Железняка. Итоговая сумма ущерба составила 5 миллионов 534 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступников.

Кроме того, сообщается любопытный факт из прошлого пострадавшей женщины. Будучи в возрасте 52 лет, она сама оказалась вовлечённой в неприятную историю, используя фальшивое пенсионное удостоверение в городском транспорте. Тогда против неё также возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV