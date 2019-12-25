Петербургские ученые разработали систему для выявления кибератак на sim-карты

Руководитель лаборатории Алла Левина отметила, что новинка представляет интерес для специалистов по защите цифровых устройств.

Ученые петербургского ЛЭТИ создали систему автоматического обнаружения кибератак на sim-карты телефонов. Комплекс основан на анализе потребления энергии мобильными устройствами, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Sim-карта служит ключом идентификации абонента в сетях мобильной связи, обеспечивая возможность пользоваться услугами интернета, совершать звонки и отправлять сообщения. Из-за важности выполняемых функций именно сим-карты часто становятся целью злоумышленников.

Как пояснила младший научный сотрудник лаборатории фундаментальных исследований интеллектуальных систем Анастасия Пономарева, созданный комплекс обнаруживает атаки путем мониторинга изменений уровня энергопотребления смартфона в процессе его работы. Устройство имеет модульную структуру и состоит из четырех основных компонентов: модуля проверки контактов, аналитического блока, управляющего элемента и криптографического модуля. Все процессы контроля мощности происходят автономно.

Руководитель лаборатории Алла Левина отметила, что новинка представляет интерес для специалистов по защите цифровых устройств. Она подчеркнула, что благодаря разработке удастся своевременно выявить угрозы и предпринять необходимые меры защиты. Разработка позволит находить слабые места и предотвращать потенциальные нападения, добавила Левина.

