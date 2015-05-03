Петербургские археологи обнаружили утраченный с 1940-х годов могильник Старой Ладоги

Среди артефактов, найденных экспедицией, выделяется уникальная подвеска с символом династии Рюриковичей, подтверждающая историческую ценность находки.

Археологи Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) совершили значительное открытие в ходе раскопок в Старой Ладоге, сообщает ТАСС. Ученые заново открыли давно утраченный могильник, информация о местонахождении которого была потеряна после исследований, проводившихся в 1938-1948 годах.

Этот памятник был найден случайно, так как точные координаты захоронения, изученного в середине XX века, оказались утрачены из-за недостатка подробных записей. Однако усилиями исследователей в 2025 году положение могильника удалось точно определить.

Среди артефактов, найденных экспедицией, выделяется уникальная подвеска с символом династии Рюриковичей, подтверждающая историческую ценность находки.

Руководитель ИИМК РАН, доктор исторических наук Андрей Поляков заявил, что это далеко не последняя важная находка экспедиции, так как самые значительные открытия традиционно случаются ближе к концу полевого сезона, в конце августа и сентябре.

Исследование в Старой Ладоге входит в число двадцати научных экспедиций, организуемых Институтом в 2025 году. Параллельно идут работы в другом важнейшем археологическом памятнике России — деревне Костенки Воронежской области, относящейся к эпохе палеолита.

Фото: Правительство Ленобласти