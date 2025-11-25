  1. Главная
В пансионате в Старо-Паново, который потребовали закрыть, в августе была убита женщина
Сегодня, 12:30
Пострадавшую госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию, однако травмы оказались смертельными.

В пансионате в Старо-Паново, который потребовала закрыть петербургская прокуратура, в августе произошло смертельное избиение подопечной. Об этом пишет 25 ноября "Бриф24"

Напомним, индивидуальный предприниматель оказывает услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пенсионерами и горожанами с ограниченными возможностями здоровья в арендованном коттедже. В деятельности учреждения выявили нарушения, в том числе – санитарных норм. 

Кроме того, летом 94-летняя пенсионерка избила свою 84-летнюю соседку, в результате чего последняя погибла. Пострадавшую госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию, однако травмы оказались смертельными. 

Ранее мы рассказывали о том, что за убийство знакомого в Пушкине мужчина отправлен в колонию на 9 лет. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: пансионат, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

