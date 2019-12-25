Драка пенсионерок со смертельным исходом произошла в пансионате на юге Петербурга

Тело одной из женщин направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

В Красносельском районе проводится расследование обстоятельств гибели женщины в частном доме-интернате для пожилых. По данным "Оперативного прикрытия", вечером последнего летнего дня в Городскую больницу №26 поступила 84-летняя пациентка из пансионата в Старо-Паново. Женщина умерла вскоре после поступления в отделение реанимации.

Пенсионерка была госпитализирована с диагнозом инсульт, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и кровоподтек вокруг глазницы. Как утверждает 56-летняя сотрудница учреждения, утром 26 августа она обнаружила одну пожилую женщину, избивающую другую по голове.

Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

