Мужчина ранил в шею отверткой пассажира троллейбуса на Ветеранов

Стало известно о нападении на жителя Санкт-Петербурга, произошедшем на остановке общественного транспорта недалеко от дома №120 на проспекте Ветеранов. Об этом пишет 78.ru.

По предварительной версии, потерпевший ожидал прибытия троллейбуса маршрута №46, когда к нему подошел находящийся в состоянии алкогольного опьянения незнакомец. Между ними завязалась беседа, в процессе которой они совместно употребляли спиртные напитки. Вскоре напарник внезапно перешел на грубость, сопровождая высказывания нецензурной бранью, после чего нанес жертве серию ударов.

Напоследок агрессор применил отвертку, нанеся ею удары в нижнюю челюсть жертвы, а затем демонстрировал нож, угрожая убить собеседника.

Пострадавший был незамедлительно отправлен в стационар медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступника, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV