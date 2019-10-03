Охранник, открывший стрельбу в школе на Старо-Петергофском проспекте, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что утром 27 августа, около 10:20, сотрудникам полиции поступила информация о странном поведении мужчины на территории школы по адресу: Старо-Петергофский проспект, дом 33. Мужчина предположительно произвёл несколько выстрелов в воздух из оружия.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,патрульным подразделениям полиции удалось быстро установить личность подозреваемого, мужчину 1991 года рождения. Установлено, что задержанный совершил минимум пять выстрелов из пневматического пистолета прямо на школьной территории. В ходе осмотра места происшествия полицейскими был изъят используемый мужчиной пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ ("хулиганство"). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV



