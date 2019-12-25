Охранник школы в центре Петербурга открыл стрельбу прямо во дворе учебного заведения

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрельба произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. "Оперативное прикрытие" сообщило, что ранним утром 27 августа 33-летний работник частного охранного предприятия, обеспечивавший безопасность образовательного учреждения на Старо-Петергофском проспекте, произвёл не менее пяти выстрелов из пневматического оружия вверх и в сторону здания школы.

Гражданин Дагестана задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещён под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими изъяты пневматический пистолет, контейнер с металлическими снарядами и пять ёмкостей с углекислотой.

