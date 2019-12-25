Подросток попал в отделение нейрохирургии после выстрела в голову на Вавиловых

Выяснилось, что причиной травм стал случайный выстрел сигнальным устройством "Сигнал охотника", произведённый одноклассником подростка.

В Калининском районе Петербурга школьник получил серьезные травмы головы из-за небрежности сверстника. Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", вечером 26 августа в детской больнице №19 имени Раухфуса оказался ученик восьмого класса, проживающий на улице Вавиловых, дом 12.

У мальчика диагностированы акустическая баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга средней тяжести и повреждение тканей лобной доли. Ребёнок находится на лечении в отделении нейрохирургии.

Выяснилось, что причиной травм стал случайный выстрел сигнальным устройством "Сигнал охотника", произведённый одноклассником подростка. Юный виновник произошедшего побывал в полицейском участке, дал объяснения и позже был отпущен домой к своим родителям.

