Полиция задержала участников массовой драки в доме на Васильевском острове

Участие в конфликте приняли свыше 30-ти человек.

Вечером 22 августа произошла крупная драка в одной из коммунальных квартир на Васильевском острове, на Большом проспекте. Как сообщает "Оперативное прикрытие", участие в конфликте приняли свыше 30-ти человек.

Со слов сотрудников полиции, инцидент начался на лестничной площадке между четвёртым и пятым этажами жилого пятиэтажного дома, где группа из четырёх мужчин вступила в физическое столкновение. После того как соседи попытались остановить драку, к участникам конфликта присоединились ещё десятки человек.

В результате задержаны 35 участников столкновения, из которых установлены личности 29 человек. Среди них двое россиян, 8 выходцев из Таджикистана и 19 граждан Узбекистана.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину задержали за поджог подвала на Кронверкской.

Фото: Pxhere