Мужчину задержали за поджог подвала на Кронверкской

Ночью 20 августа 2025 года, в 23:39, правоохранительные органы Петроградского района приняли срочное обращение о возгорании подвала жилого дома №21 на Кронверкской улице, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. После проверки выяснилось, что горящие помещения используются как склады. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

Уже в ночь следующего дня, рано утром 21 августа, полицейские провели оперативные мероприятия возле дома №26 на улице Куйбышева. Там ими был задержан подозреваемый — безработный 30-летний мужчина, ранее многократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Установлено, что именно он совершил преступление, залив бензин на дверь склада и устроив пожар. Мужчина оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения и проживал неподалеку, в хостеле на той же улице.

Задержанный получил серьезные ожоги и отправлен в медицинское учреждение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV