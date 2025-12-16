"91 удар ножом": сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в расправе над участником «Дома-2»

Окончательное решение по данному делу будет оглашено 18 июня.

Коллегия присяжных в Москве вынесла обвинительный вердикт в отношении сценариста телесериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Дмитрия Лукина. Об этом сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В четверг 10 июня в Измайловском районном суде прошли слушания. Согласно вердикту, Берестовой, находясь в алкогольном опьянении, нанес Лукину 91 ножевое ранение. Бывший участник "Дома-2" погиб. Окончательное решение судья огласит 18 июня.

Тело Лукина с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в апреле 2025 года на Щелковском шоссе в Москве. Выяснилось, что во время трагедии он находился в одной квартире с бывшим участником команды КВН "Махачкалинские бродяги" Станиславом Берестовым. Между ними возник конфликт, во время которого сценарист расправился с Лукиным.

Ранее судимый петербуржец зарезал сожительницу во время ссоры на Гладышевском проспекте. Женщина погибла от удара в шею.

Фото: Piter.tv