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Дизайн поезда ВСМ согласуют с пассажирами в ближайшее время
Сегодня, 16:41
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Дизайн поезда ВСМ согласуют с пассажирами в ближайшее время

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Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что рабочие группы завершают согласование проекта с участием пассажирских фокус-групп. Окончательное решение будет принято властями в ближайшее время.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о ходе подготовки к запуску высокоскоростной магистрали. По его словам, дизайн интерьера и название нового поезда сейчас проходят финальную стадию согласования рабочими группами.

Участники концессии обсуждают эти вопросы с привлечением фокус-групп из числа пассажиров. Министр выразил уверенность, что в самое ближайшее время специалисты представят свои предложения. Затем власти примут решение, соглашаться ли с выработанными дизайнерскими решениями. Никитин добавил, что транспорт создаётся для людей, поэтому учёт мнения пассажиров крайне важен. Он также заметил, что и в поезде, и в самолёте является обычным пассажиром.

Ранее мы сообщили о том, что поезд для ВСМ Москва — Петербург адаптируют к экстремальным температурам.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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