Задержана "помощница" мошенников, обманувших петербурженку с Искровского проспекта

Кроме того, следователи проверяют возможность связи фигурантки с иными аналогичными случаями преступлений, совершенных мошенническими методами.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, утром 17 августа полиция Невского района получила заявление от 72-летней женщины, проживающей в доме №4 к1 по Искровскому проспекту. Пенсионерка рассказала, что 12 августа стала жертвой действий злоумышленников, позвонивших ей по телефону и убеждавших в необходимости принять меры для защиты сбережений. Следуя рекомендациям преступников, пожилая дама добровольно передала незнакомцу-курьеру 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("мошенничество").На следующий день, 18 августа, сотрудниками оперативного подразделения МВД, благодаря проведению специальных мероприятий, удалось установить личность предполагаемой участницы схемы хищения и задержать женщину 1981 года рождения, зарегистрированную в Выборге. Действия правоохранителей соответствовали положениям статьи 91 УПК РФ.

Кроме того, следователи проверяют возможность связи фигурантки с иными аналогичными случаями преступлений, совершенных мошенническими методами.

Ранее петербургская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с социальными выплатами на сумму более 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV