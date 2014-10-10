Жителю поселка Тельмана выстрелили в глаз из сигнального пистолета

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").

в среду, 27 августа, в 20:10, полиция получила сообщение о происшествии в посёлке Тельмана, Тосненского района Ленинградской области, где у дома №6 произошло нападение на местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, двое молодых людей произвели выстрел из сигнального пистолета в глаз 52-летнему мужчине. Один из виновных, 21-летний мужчина, был задержан местными жителями и передан правоохранительным органам. Второго подозреваемого, 20-летнего молодого человека, задержали полицейские в Красногвардейском районе.

Потерпевший доставлен в медицинское учреждение с травмой глаза. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных лиц.

