Прокуратура Петербурга требует закрыть частный пансионат в Старо-Паново

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности частного пансионата. Как рассказали в надзорном ведомстве 25 ноября, индивидуальный предприниматель оказывает услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пенсионерами и горожанами с ограниченными возможностями здоровья в арендованном коттедже в Старо-Паново.

Проверка показала, что в деятельности учреждения есть грубые нарушения, в том числе – санитарных норм. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании организатора пансионата закрыть его. Сейчас заявление рассматривают.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга