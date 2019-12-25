  1. Главная
Прокуратура Петербурга требует закрыть частный пансионат в Старо-Паново
Проверка показала, что в деятельности учреждения есть грубые нарушения, в том числе – санитарных норм.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности частного пансионата. Как рассказали в надзорном ведомстве 25 ноября, индивидуальный предприниматель оказывает услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пенсионерами и горожанами с ограниченными возможностями здоровья в арендованном коттедже в Старо-Паново. 

Проверка показала, что в деятельности учреждения есть грубые нарушения, в том числе – санитарных норм. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании организатора пансионата закрыть его. Сейчас заявление рассматривают. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

