Японский центр на Невском проспекте планируют закрыть

Японское правительство объявило о закрытии филиалов некоммерческой организации "Японский центр по развитию торгово-экономических связей", действующих на территории России. Информационное агентство 78.ru сообщило, что филиал, расположенный в Петербурге на Невском проспекте, закрывается наряду с московским, нижегородским, владивостокским, хабаровским и южносахалинским подразделениями.

Особенность петербургского отделения состояла в том, что здесь функционировала библиотека, хранящая более 3,5 тысяч книжных изданий. Центр занимался содействием экономическим преобразованиям, продвижением идей рыночной экономики, а также обучением желающих японскому языку и повышению профессиональных компетенций.

Решение о ликвидации центров было принято правительством Японии в связи с изменениями внутренней обстановки в России и развитием российско-японских взаимоотношений. Генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси объяснил, что данное решение обусловлено текущей ситуацией.Кроме того, Хаяси обратился к российской стороне с просьбой гарантировать безопасность персонала центров.

Фото: Unsplash (engin akyurt)