Как открыть визу в Болгарию в Петербурге: актуальные правила и советы путешественникам

26 августа 2025 года стало известно, что визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил работу после вынужденного перерыва.

Для многих жителей Северной столицы это долгожданное событие: поток туристов в Болгарию традиционно высок, ведь страна сочетает европейский сервис, доступные цены и мягкий климат.

Однако в новости есть свои подводные камни: свободные талоны для записи доступны только до конца августа. Тем, кто собирается в поездку уже осенью, стоит быть особенно внимательными — планировать оформление визы нужно заранее. Piter.tv разобрался, как именно получить болгарскую визу в Петербурге, какие документы понадобятся и сколько это занимает времени.

Где подать документы на визу в Болгарию?

Если вы давно мечтали провести отпуск на Солнечном Берегу, в Золотых Песках или на горнолыжных трассах Банско, самое время подготовить документы. Основной способ — обратиться в Визовый центр Болгарии (VFS Global).

Адрес: ул. Большая Разночинная, д. 16 А, 2 этаж.

Режим работы: понедельник–пятница, 09:00–16:00.

Приём ведётся по предварительной онлайн-записи. Без электронной регистрации на подачу документов попасть невозможно.

Какие визы в Болгарию доступны?

1. Краткосрочная виза С (до 90 дней) — чаще всего используется туристами. Подать можно через визовый центр.

Необходимые документы для визы C:

Бронь отеля и билетов на весь срок поездки.

Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после возвращения).

Цветная фотография 3,5×4,5 см, сделанная не позже 6 месяцев назад.

Копия паспорта РФ (страницы с фото и регистрацией).

Медицинская страховка (покрытие не менее 30 000 €).

Финансовые гарантии — выписка из банка (около 70 € на каждый день пребывания).

Сроки и стоимость: консульский сбор — 90 € (дети до 12 лет получают визу бесплатно). Срок рассмотрения — примерно 10 календарных дней.

2. Долгосрочная виза D (от 3 месяцев и больше) — оформляется только через консульство Болгарии. Она нужна для работы, учёбы или переезда.

В случае оформления визы D требуются документы, перечисленные в разделе о визе C (см. п. 1.), а также:

Справка с работы с указанием должности и дохода.

Для пенсионеров — пенсионное удостоверение и справка из фонда соцстрахования.

При наличии — документы на недвижимость в Болгарии (даёт основание для упрощённой визы).

Сроки и стоимость: консульский сбор — 100 €. Срок рассмотрения — от 30 дней и более.

Кроме того, при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев и пройти фотографирование. Заявления на получение визы без предоставления биометрических данных рассматриваться не будут.

Кто освобождается от процедуры сдачи биометрии:

— главы государств, члены национальных правительств (вместе с официальными делегациями, включая супруг).

— владельцы дипломатических паспортов.

Кто освобождается от обязательного снятия цифровых отпечатков пальцев:

— дети младше 12 лет.

— лица, чьи физические ограничения препятствуют сдаче отпечатков пальцев (при невозможности сдачи необходима медицинская справка).

Собранная биометрическая информация актуальна в течение 59 месяцев.

Советы для успешного оформления визы:

Приходите заранее (примерно за 15 минут) на приём ваших документов. Если вы пропустите назначенную встречу, следующая запись возможна только спустя минимум 24 часа после изначального времени приёма.

Обычно подача заявления производится заявителем лично (это касается и несовершеннолетних детей). Существуют отдельные случаи освобождения от личного визита, подробную информацию уточняйте в визовом центре.

Предъявите весь пакет документации вместе с копиями оригиналов. Фотографию для подачи документов можно сделать прямо в Визовом центре.

Альтернативы:

Некоторые туристические компании и визовые центры предлагают помощь: от оформления страховки до курьерской подачи документов. Но важно помнить: официальный порядок остаётся тем же — решение принимает консульство.

Где отдохнуть в Болгарии: лучшие направления

Болгария — это не только море, но и горы, санатории и культурное наследие.

Пляжные курорты:

Солнечный Берег — самый популярный курорт Болгарии, расположенный недалеко от старинного города Несебр. Здесь тянется десятикилометровая полоса песчаных пляжей с пологим входом в море, что делает место удобным для семей с детьми. Вдоль побережья — множество отелей, ресторанов и клубов.

Золотые Пески — славятся не только великолепными пляжами, но и целебными минеральными источниками. Курорт расположен в природном парке, что делает отдых здесь особенно комфортным: чистый воздух, зелёные холмы и мягкий климат создают идеальные условия для оздоровления. В Золотых Песках есть крупные санаторные комплексы, аквапарки и всевозможные развлечения для детей, поэтому сюда часто приезжают семьи.

Албена — курорт, который туристы называют "райским уголком" для отдыха с детьми. Он отличается просторными пляжами, ухоженной инфраструктурой и особым вниманием к экологичности: здесь чистое море, обилие зелени и современные гостиницы, работающие по системе "всё включено".

Горнолыжные курорты:

Банско — самый современный и популярный горнолыжный курорт Болгарии, расположенный у подножия Пиринских гор. Здесь работают десятки километров трасс разного уровня сложности, современные подъёмники и развитая инфраструктура: отели, рестораны, спа-центры.

Пампорово — считается самым солнечным горнолыжным курортом страны: благодаря мягкому климату здесь больше 270 ясных дней в году. Склоны Пампорово подойдут как новичкам, так и опытным лыжникам.

Оздоровительные курорты:

Велинград — известен как "спа-столица Болгарии". В этом городе расположено более 80 минеральных источников с разным составом и температурой, которые используют для лечения и профилактики заболеваний. Здесь работают санатории и современные спа-комплексы, предлагающие процедуры для оздоровления организма.

Сандански — расположен в юго-западной части страны и славится своим мягким климатом. Этот курорт ценят за минеральные воды и бальнеологические центры, куда приезжают лечить дыхательные и суставные заболевания. Помимо оздоровления, Сандански интересен туристам своими культурными памятниками — в городе сохранились древние мозаики и архитектурные ансамбли, что позволяет совместить лечение с экскурсионной программой.

Поморие — курорт на побережье Чёрного моря, знаменитый своими лечебными грязями и солёным озером. Здесь активно развивается медицинский туризм: многие отели предлагают программы восстановления здоровья и косметические процедуры на основе природных ресурсов. Одновременно это курорт для классического морского отдыха — с пляжами, кафе и спокойной атмосферой.

Культурные и исторические центры:

Несебр — один из старейших городов Европы, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на маленьком полуострове и знаменит своей средневековой архитектурой, каменными церквями и узкими улочками.

София — столица Болгарии, сочетающая в себе исторические памятники и современную городскую жизнь. Здесь можно увидеть античные руины, православные соборы, османскую архитектуру и современные здания. София интересна не только как культурный центр, но и как отправная точка для путешествий в горы Витоша, расположенные всего в нескольких километрах от города.

Пловдив — второй по величине город страны, который считается культурной столицей Болгарии. Здесь сохранился античный театр, старинные кварталы с колоритной архитектурой и множество музеев. Пловдив также известен своим творческим духом: здесь проходят фестивали, выставки и концерты, что делает его центром культурной жизни страны.

Фото: Unsplash (Kate Krasautsava)