Визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил прием документов

Болгарский визовый центр в Санкт-Петербурге возобновил прием документов на оформление виз гражданам России с 25 августа, сообщило АТОР.

Ранее, начиная с 11 августа, работа центра была приостановлена ввиду отпусков сотрудников дипломатической миссии. Одновременно открыты двери болгарского консульства в сети центров VFS Global, однако свободных мест на подачу заявления в сентябре пока нет, доступен лишь августовский слот.

В этот период жителям Петербурга предлагалось обращаться в московский визовый центр Болгарии.

Фото: Pxhere