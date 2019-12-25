Визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил прием документов

Болгарский визовый центр в Санкт-Петербурге возобновил прием документов на оформление виз гражданам России с 25 августа, сообщило АТОР.
Ранее, начиная с 11 августа, работа центра была приостановлена ввиду отпусков сотрудников дипломатической миссии. Одновременно открыты двери болгарского консульства в сети центров VFS Global, однако свободных мест на подачу заявления в сентябре пока нет, доступен лишь августовский слот.
В этот период жителям Петербурга предлагалось обращаться в московский визовый центр Болгарии.
Ранее мы сообщили о том, что визовый центр Испании в Петербурге снова стал принимать небиометрические загранпаспорта.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все