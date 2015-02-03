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Визовый центр Испании в Петербурге снова стал принимать небиометрические загранпаспорта
Сегодня, 13:54
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Визовый центр Испании в Петербурге снова стал принимать небиометрические загранпаспорта

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В испанском визовом центре в Петербурге утверждают, что новое руководство пришло от консульства Испании, которое отменило предыдущее ограничение.

Визовый центр Испании  принял решение возобновить прием документов с обычными, небиометрическими заграничными паспортами. Эту новость распространила Ассоциация туроператоров России.

Ранее сайт визового центра содержал предупреждение о том, что шесть государств Шенгенского союза отказываются признавать обычные паспорта и не выдают визы обладателям таких документов. Теперь эта отметка исчезла с ресурса. В испанском визовом центре в Петербурге утверждают, что новое руководство пришло от консульства Испании, которое отменило предыдущее ограничение. Таким образом, процедура подачи заявок вернулась к прежним условиям.

Сейчас в визовом центре Испании в Петербурге имеются доступные записи на прием во вторую половину августа.

Ранее мы сообщили о том, что в  России не сдавших биометрию иностранцев с 1 июля лишили мобильной связи.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: визы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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