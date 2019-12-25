В России не сдавших биометрию иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи

Вступили в силу новые правила для получения SIM-карты иностранцами.

Отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), начинается с 1 июля 2025 года. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского министерства по цифровому развитию. Чиновники напомнили о том, что еще до въезда в нашу страну гости могут сдать биометрию через специальное приложение.

По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь. пресс-служба Минцифры РФ

В профильном ведомстве уточнили, что на текущий момент свыше двух миллионов иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС, а также оформили договоры связи по новым российским стандартам. Известно, что заключить контракт с оператором иностранец в России может исключительно при условии регистрации в ЕБС. При этом требовании,мигрантам разрешено оформить на себя не более десяти SIM-карт.

В РФ стартует новый этап эксперимента по въезду мигрантов со сдачей биометрии.

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