Работодатели стали более избирательны в найме стажеров.

В Петербурге сейчас 27% работодателей имеют действующие программы стажировок (32%), или устраивают практикантов без формализованной системы (32%). Такими данными опроса поделился сервис SuperJob.

Работодатели стали более избирательны в найме стажеров. Среди тех, кто готов взять молодежь на стажировку, 46% компаний, а еще 34% делает офер лишь в исключительных случаях, если кандидат произвел сильное впечатление. Оставшиеся работодатеЛи либо трудоустраивают меньшую часть стажеров (13%), либо не предлагают работу (7%).

Опрос молодежи показал, как складываются судьбы стажеров после завершения программы. Больше половины (52%) смогли закрепиться в компании, где проходили стажировку. При этом каждый пятый респондент (20%) не получил от работодателя предложения о трудоустройстве. Ещё 17% приняли оффер, но в итоге отказались от работы.

Что касается мотивации, то для большинства (62%) стажировка — это прежде всего шанс наработать практические навыки. 18% рассматривают еЕ как прямой путь в конкретную компанию, а 13 % используют стажировку, чтобы лучше понять, подходит ли им выбранная профессия.

Ранее мы сообщали, что правила стажировки изменятся в России в 2027 году.

Фото: Piter.TV