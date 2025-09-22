Работодатели в Петербурге столкнулись с сильной нехваткой медиков и дворников

Лидером по дефициту стала профессия дворник.

По итогам сентября в Петербурге насчитали девять профессий, где на одну вакансию приходится меньше четырех активных резюме. Сильнее всего не хватает рабочих, медиков и сотрудников торговли, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на данные hh.ru.

Абсолютный лидер по дефициту — дворники: на одну открытую вакансию откликается всего 1,7 соискателя. При этом работодатели подняли медианную зарплату до 60 тысяч рублей (год назад было 54 тысячи), а диапазон предложений варьируется от 37,5 до 80 тысяч рублей.

Вторую строчку занимают продавцы‑консультанты и кассиры: здесь на вакансию претендуют 2,2 человека, а медианный доход составляет 75,4 тысячи рублей. Третье место поделили сразу несколько профессий: мерчандайзеры (2,9 резюме на вакансию) и повара, пекари и кондитеры (тоже 2,9 резюме, с медианной зарплатой 93,2 тысячи рублей).

Автослесари и автомеханики хоть и не лидируют по остроте дефицита, зато уверенно держат пальму первенства по уровню оплаты: медианная зарплата здесь достигает 149 тысяч рублей.

В список дефицитных профессий попали и представители социальной сферы. Врачам предлагают в среднем 122,9 тысячи рублей при индексе 3,5 резюме на вакансию. Аналогичным показателем отличаются фармацевты‑провизоры — их медианная зарплата составляет 95 тысяч рублей. Замыкают перечень администраторы магазинов (3,7 резюме на вакансию, 96,8 тысячи рублей) и уборщики (3,8 резюме, 57,5 тысячи рублей).

Ранее мы сообщали, что Петербург удерживает второе место в России по доле удаленки.

Фото: Piter.tv