В Петербурге дворникам повысят зарплаты до 77 тысяч рублей

Власти считают, что повышение зарплат поможет в борьбе с дефицитом кадров.

В Санкт-Петербурге с января 2027 года существенно вырастут зарплаты в сфере благоустройства. Дворники смогут рассчитывать в среднем на 77 тысяч рублей в месяц, а механизаторы — на 112 тысяч, сообщил вице‑губернатор Евгений Разумишкин по итогам совещания, посвященного готовности города в зимнему периоду.

При этом базовая ставка для дворников составит 74 тысяч рублей, а итоговый доход может оказаться выше за счет премий и оплаты сверхурочных часов. Власти города надеются, что такой шаг повысит привлекательность профессии и поможет справиться с дефицитом кадров. Сейчас штат дворников укомплектован лишь на 86%: в команде 5 532 человека при плановой численности в 6 645 сотрудников.

Параллельно в Северной столице вводят новые ограничения для иностранных работников: мигрантам, трудящимся по патентам, запретят работать в розничной торговле и ряде других сфер. В городской администрации не прогнозируют масштабного перехода таких специалистов в коммунальные службы. По оценке вице‑губернатора, главным фактором роста интереса к работе в благоустройстве должно стать именно повышение зарплат.

Ранее мы сообщали, что работодатели в Петербурге столкнулись с сильной нехваткой дворников.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга