Петербург удерживает второе место в России по доле удаленки

При этом разрыв между малым и крупным бизнесом продолжает расти.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, доля компаний, где есть сотрудники на удаленке, по итогам сентября составила 31%, снизившись с 35% в феврале 2026 года. В опросе приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций. В Петербурге сотрудники на дистанционной работе есть в 34% компаний, что выше среднего показателя по остальным регионам России (27%), но ниже, чем в Москве (41%).

Работодателей, практикующих удаленку, за полгода стало меньше. При этом разрыв между малым и крупным бизнесом продолжает расти: в компаниях со штатом до 100 человек удаленные сотрудники трудятся лишь в каждой пятой (21%), в организациях с численностью от 100 до 1000 человек показатель составляет 34%, а среди крупных работодателей со штатом более 1000 человек удаленка сохранилась у 38%.

Там, где дистанционный режим сохранился, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива: в 78% компаний удаленно работает менее 10% сотрудников. Полностью удаленных коллективов практически не осталось.

Лидером по-прежнему является сфера информационных технологий — в 50% компаний, практикующих дистанционный формат, удаленно работают именно IT-специалисты. На втором месте находится управление персоналом и рекрутинг (19%), на третьем — бухгалтерия, финансы, продажи и работа с клиентами (по 13%).

Ранее мы сообщили о том, что почти половина работающих петербуржцев хочет вернуть производственную гимнастику.

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