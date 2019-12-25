Стало известно, кто в Петербурге может зарабатывать более 250 тыс. рублей

В ноябре в Петербурге больше всего готовы платить врачам.

Специалисты SuperJob рассказали, кто в Санкт-Петербурге может претендовать на зарплату более 250 тыс. рублей. Выяснилось, что больше всего в городе готовы платить врачу-кардиологу.

На рынке труда Петербурга заметно выросли зарплатные предложения для ряда профессий — работодатели активно ищут специалистов, предлагая доход свыше 250- 150 тыс рублей в месяц.

Особенно востребованными остаются врачи: именно они вошли в топ лучших зарплатных предложений сразу в Санкт‑Петербурге, Москве, Воронеже, Казани, Краснодаре и других городах. Врач стоматолог-ортопед может рассчитывать на зарплату от 217 500 рублей, невролог — от 200 тыс.

Высокий уровень оплаты предлагают и представителям технических и рабочих специальностей. Так, вакансии для инженеров с зарплатой от 200 тыс. рублей в месяц размещены в Москве и Северной столицы. Кроме того, в топе оказались вакансии главного бухгалтера.

Аналитики связывают такую динамику с кадровым дефицитом в ключевых отраслях и усилением конкуренции работодателей за квалифицированных специалистов.

Ранее мы рассказил, как несчастная любовь влияет на работу петербуржцев.

Фото: Piter.TV