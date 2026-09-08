Карьерный консультант рассказала, как несчастная любовь влияет на работу петербуржцев

Иногда работа становится спасением: человек может найти в ней опору или способ отвлечься от тяжелых мыслей, выполняя привычные задачи с повышенной вовлеченностью.

Согласно исследованию SuperJob, лишь 10% жителей Петербурга верят, что несчастная любовь способствует карьерному росту. Еще 38% горожан убеждены в обратном, тогда как остальные не видят связи между личными трагедиями и профессиональными обязанностями.

Карьерный консультант Зилина Султанова в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" пояснила, что провести четкую границу между личным и рабочим практически невозможно. Она отметила, что люди – не роботы, поэтому сильные переживания неизбежно снижают концентрацию, энергию и мотивацию, а также могут вызывать раздражительность и замедлять принятие решений. Однако эксперт подчеркнула, что личная трагедия далеко не всегда означает профессиональный провал. Иногда работа становится спасением: человек может найти в ней опору или способ отвлечься от тяжелых мыслей, выполняя привычные задачи с повышенной вовлеченностью.

По словам Султановой, современные руководители чаще всего готовы войти в положение подчиненных. Она добавила, что ожидания того, что сотрудник полностью отключит личную жизнь на рабочем месте, больше не соответствуют реальности. Руководство может скорректировать нагрузку, отправить человека в отпуск или временно перевести на удаленный формат работы. При этом ответственность за результат сохраняется. Эксперт заключила, что здоровая позиция работодателя заключается в готовности помочь сотруднику пройти сложный период без серьезных потерь для рабочего процесса.

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Фото: Magnific (stockking)