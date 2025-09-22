Знание китайского может добавить петербуржцам до 75 тыс. рублей к зарплате

Программисты со знанием китайского зарабатывают в среднем на 75 тыс. рублей больше своих коллег.

Знание китайского языка является заметным конкурентным преимуществом на рынке труда в России. Особенно это касается специалистов в IT, управлении, логистике и продажах, следует из исследования hh.ru и Skyeng, сообщило Life.ru.

Аналитики сделали вывод, что в некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским языком и без него составляет около 75 тыс. рублей. Программисты и операционные директора со знанием китайского языка могут рассчитывать на зарплату выше 200 тыс. рублей, а если они являются носителями китайского, то можно претендовать на значительную прибавку к медианной зарплате.

Также оплата труда операционного директора со знанием китайского начинается от 250 тыс. рублей против 179,8 тыс. без языкового требования. Руководители отделов логистики со знанием языка могут претендовать на 202,5 тыс. рублей против 148,2 тыс.,

Однако знание китайского языка само по себе не является гарантом прибавки к зарплате. Работодатели помимо этого навыка учитывают опыт, уровень компетенций и отраслевую специфику кандидата.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)