В Петербурге выявили массовую связь увольнений с синдромом эмоционального выгорания

Каждый второй житель Петербурга увольняется из-за эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание стало одной из ключевых причин смены работы в Санкт-Петербурге. С этим состоянием сталкивались 62% работающих горожан, отмечается в опросе SuperJob.

По данным опроса, чаще всего признаки выгорания отмечают женщины — 65% респондентов, а также специалисты старше 45 лет — 60%. Каждый второй случай выгорания приводит к увольнению.

Лишь 25% работников решаются обсудить проблему с руководством, однако только 28% опрошенных отметили, что такой разговор помог. Почти 70% сотрудников предпочитают вообще не затрагивать тему выгорания на рабочем месте.

Фото: pxhere