Увольнение педагога за обращение к ученикам "дебилоиды" признали законным

Суд первой инстанции ранее отказал в удовлетворении иска учителя из Подмосковья.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в России признал законным увольнение учителя русского языка и литературы из образовательного центра "Багратион" в Одинцове Елены Гудович. Соответствующей информацией поделились представители инстанции в опубликованных материалах расследования ситуации. Текст документов привели журналисты из новостного агентства "ТАСС". Речь идет о том, что ранее педагог позволила в адрес учеников высказывания, которые были признаны нарушением педагогической этики и аморальным проступком.

Жалоба Гудович Е. Л. на решение Одинцовского городского суда Московской области оставлена без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции оставлено - без изменения. судебные документы

В материалах дела упоминается о том, что педагог оспаривала приказы о дисциплинарном взыскании и увольнении, а также требовала восстановления на рабочем месте, выплаты заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Напомним, что женщину уволили по результатам служебных проверок. Они были инициированы после обращений родителей учеников. Комиссия установила факты нарушения педагогической этики. В частности, педагог проводила обсуждение фильма "Амадей", который, по оценке комиссии от образовательного учреждения, содержит в себе сцены, не соответствующие возрасту учащихся восьмого класса. В рамках расследования проводилась психолого-лингвистическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу о том, что на имеющихся аудиозаписях учитель не оскорбляла учеников и не применяла обсценную лексику. Специалист Дарья Махрова проанализировала слова "дебилоиды", "дураки", "зараза" и "недоделанная". По мнению аналитика, в этом контексте они использовались как эмоционально окрашенные оценочные суждения, риторические конструкции или разговорные междометия, а не как прямые оскорбления в адрес школьников.

Известно, что несмотря на выводы экспертизы, судебные инстанции не положили ее в основу итоговых выводов. В результате была поддержана позиция работодателя о наличии аморального проступка.

