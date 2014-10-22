Россиянам рассказали, сколько можно получить по больничному при увольнении

Татьяна Подольская сообщила о правах сотрудника, заболевшего после увольнения.

Россиянин, который уволился, но затем заболел и оформил больничный лист в течение месяца с официальной даты увольнения, получит пособие в размере 60 процентов от своего среднего заработка. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала эксперт из Президентской академии Татьяна Подольская. Она добавила, что в случае, если человек уволился и взял больничный по уходу за членами семьи, то выплата пособия по нетрудоспособности уже уволившемуся не положена по закону.

Если человек уволился, заболел и оформил больничный в течение 30 дней с даты увольнения, то ему положено пособие по нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка (вне зависимости от стажа работы). Татьяна Подольская, специалист

Однако, если процедура увольнения запущена, но работник заболел в последние дни работы в данной организации, то размер пособия по нетрудоспособности будет зависеть от накопленного страхового стажа. Речь идет о 100 процентах при стаже в восемь и более лет, о 80 процентах за период пять-восемь лет и 60 процентах, если профессиональному стажу менее пяти лет. Таким образом максимальный размер дневного пособия при стаже восемь лет в 2026 году установлен на отметке 6827,46 рубля.

