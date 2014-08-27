Эксперт назвал лето неудачным временем для просьбы о повышении зарплаты

Лето считается наименее подходящим периодом для разговора с руководителем о повышении заработной платы, сообщила ТАСС Тамара Гриненко, руководитель магистерской программы "Стратегия и технологии HR-менеджмента" Президентской академии в Санкт-Петербурге. По её словам, в июне–августе деловая активность снижается, многие руководители находятся в отпусках, а решения откладываются.

Эксперт также отметила, что осень (сентябрь–октябрь) — неоднозначный период: бизнес возвращается к активности, но часто компании уже переходят к бюджетированию и могут откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

Гриненко добавила, что для успешного разговора необходимо учитывать личные результаты сотрудника. Оптимально начинать обсуждение после ощутимого профессионального достижения, когда ценность специалиста максимально очевидна — например, успешно завершённого проекта или весомого роста показателей.

Кроме того, стоит проанализировать общее состояние бизнеса. В период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самый подходящий момент не принесёт результата, подчеркнула эксперт.

