В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию

Врач по медицине здорового долголетия появится на российской территории с 1 сентября 2026 года. Соответствующими сведениями в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделился ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Специалист из профильной сферы пояснил, что на текущий момент Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля здравоохранения в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.
С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность – врач по медицине здорового долголетия.
Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета
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Фото: Piter.tv
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