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В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию
Сегодня, 10:31
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В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию

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В настоящее время вузы страны уже готовят специалистов данного профиля.

Врач по медицине здорового долголетия появится на российской территории с 1 сентября 2026 года. Соответствующими сведениями в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделился ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Специалист из профильной сферы пояснил, что на текущий момент Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля здравоохранения в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность – врач по медицине здорового долголетия.

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета

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Фото: Piter.tv

Теги: долголетие, москва, петр глыбочко, работа, сеченовский университет
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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