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Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает от 300 тыс. рублей
Сегодня, 11:58
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Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает от 300 тыс. рублей

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В топе лучших предложений по России оказались вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT.

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, кто в Петербурге может зарабатывать от 300 тыс. рублей. 

В топе лучших предложений по России оказались вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT и вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. В Москве, Северной столице, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске одна из самых высоких зарплат зафиксирована у врачей. Вакансии водителей на доход свыше 150 тыс. рублей в месяц – в топе вакансий города на Неве и Нижнего Новгорода. 

В Волгограде в топ вошла вакансия директора гипермаркета, в Казани – начальника участка производства, в Самаре – заведующего производством, в Челябинске – начальника участка, в Москве – директора по развитию, в Петербурге – начальника производства.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы стали чаще жаловаться на "призрачные" вакансии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, исследование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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