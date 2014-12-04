География агроклассов СПбГУВМ впервые вышла за пределы Северо-Запада

Учащиеся этих классов имеют уникальную возможность участия в реальных научно-исследовательских проектах совместно с ведущими предприятиями, сотрудничающими с университетом.

В течение двух последних лет Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ) существенно увеличил количество специализированных аграрных классов. Если ранее деятельность ограничивалась пределами Северо-Западного федерального округа, то в 2025 году географическое распространение вышло далеко за региональные границы. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения 17 сентября текущего года.

Совместно с образовательными учреждениями в регионах вуз реализовал масштабный проект: за прошедший учебный год открыты девять новых классов в школах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Орловской областей. Учащиеся этих классов имеют уникальную возможность участия в реальных научно-исследовательских проектах совместно с ведущими предприятиями, сотрудничающими с университетом. Такой подход даёт молодым людям ценные практические навыки, дополняющие теоретические знания.

Ещё одно важное нововведение — расширение ежегодной олимпиады "Ветолимпия". Уже с 2026 года к существующим направлениям конкурса добавится профиль "Аквакультура", связанный с разведением рыб и водных животных. Такое изменение обусловлено возрастающим интересом молодёжи к данному профилю и увеличением спроса на квалифицированные кадры со стороны работодателей. Согласно официальной статистике Федерального агентства по рыболовству, потребность в целевом обучении возросла почти на 14% в сравнении с предыдущими годами. В настоящее время порядка 88 студентов приступили к обучению по договорам целевого набора, что на 14,3% превышает показатели прошлого года.

Университет основан ещё в 1808 году и является одним из старейших вузов ветеринарного профиля в нашей стране.

Фото: пресс-служба СПбГУВМ