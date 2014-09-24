Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год

Депутаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает максимальную годовую продолжительность сверхурочной работы. Документ был внесен в парламент правительством России. Согласно новым нормам, предельный лимит переработки для сотрудников вырастает с 120 до 240 часов в год.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации. Действующие правила ограничивают сверхурочную работу четырьмя часами в течение двух дней подряд. За первые два часа переработки в день работодатель обязан заплатить в полуторном размере, а за последующие часы — в двойном. Для случаев с суммированным учетом рабочего времени закон уточняет, что повышенная оплата рассчитывается за каждый час переработки, приходящийся на конкретную смену. Начиная со 121-го часа сверхурочной работы в год, каждый последующий час оплачивается не менее чем в двойном размере.

Для некоторых категорий сотрудников устанавливается особый лимит — не более 120 часов в год. Это касается работников государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы, а также сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда. Кроме того, привлекать к переработке пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда разрешается только при наличии их письменного согласия. Также требуется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Из закона исключили норму, которая позволяла работодателю уведомлять сотрудника об увольнении в электронной форме. Еще одно нововведение касается права на диспансеризацию. Работники, которые привлекаются к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получают один рабочий день в год для прохождения медицинского обследования. За ними сохраняется место работы и средний заработок.

