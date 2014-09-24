Малышева призвала немедленно вызывать скорую при боли в груди

Врач и телеведущая объяснила, что самостоятельно определить причину такого симптома человек обычно не может. При инфаркте промедление может быть смертельно опасным.

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что при появлении боли в груди необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Об этом она рассказала в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале. По словам специалиста, боль в груди может быть связана с разными причинами. Иногда она возникает из-за межреберной невралгии, проблем с желудком или других состояний, которые не всегда представляют прямую угрозу жизни. Однако самостоятельно определить причину такого симптома человек обычно не может.

Малышева подчеркнула, что в некоторых случаях боль в груди может указывать на инфаркт. Именно поэтому, по ее словам, при таком симптоме нельзя ждать, терпеть или пытаться самостоятельно разобраться в ситуации. Врач призвала вызывать скорую помощь сразу — в тот же день, час и минуту, когда появилась боль. Она объяснила, что при инфаркте промедление может быть крайне опасным, поэтому важно как можно быстрее получить медицинскую помощь.

Прибывшие медики, по словам Малышевой, смогут провести первичную диагностику, в том числе сделать электрокардиограмму. Это поможет понять, связана ли боль с сердцем или причина находится в другом. Если инфаркт не подтвердится, пациент сможет позже обратиться к врачу для дальнейшего обследования. Однако первый шаг при боли в груди, как отметила телеведущая, должен быть один — вызов скорой помощи.

