Роспотребнадзор приостановил работу трех баров на улице Некрасова в Петербурге

Роспотребнадзор по итогам проверки приостановил деятельность трех баров, расположенных на улице Некрасова в центре Санкт-Петербурга. Речь идет о заведениях "Хроники", "Пирс 28" и Redrum. Поводом для инспекции стала коллективная жалоба жильцов дома.

Представители бара Redrum рассказали изданию "Собака.ru", что проблемы с соседями начались еще с конца прошлого сезона. Один из жильцов регулярно выражал недовольство из-за шума, занял жесткую позицию и заявлял, что сделает все, чтобы заведения закрылись. Владельцы баров пытались выйти на диалог и найти компромисс, но человек не был настроен ни слушать, ни договариваться.

В настоящее время все три заведения опечатаны и временно не работают. В ближайшие дни состоится судебное заседание, на котором решится дальнейшая судьба этих точек общепита.

