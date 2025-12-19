Суд в Петербурге постановил закрыть бар Breaking Bad по новому закону

Первый в городе бар закрыли по закону о наливайках после проверки метража.

В Санкт-Петербурге суд оставил в силе решение о закрытии бара "Breaking Bad", ставшего первым заведением, против которого применён новый закон об обороте алкоголя.

Решение о прекращении деятельности бара было первоначально принято городским Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Владельцы заведения попытались оспорить это решение в судебном порядке. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу и оставил постановление комитета без изменений. Данное судебное решение означает необходимость закрытия бара.

Закон, регулирующий розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно ему, все подобные заведения должны быть включены в специальный государственный реестр. Для включения в реестр организация должна соответствовать установленным критериям, в том числе иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Несоответствие любому из требований ведёт к исключению из реестра и запрету на продажу алкоголя.

Бар "Breaking Bad" не прошёл проверку на соответствие этим критериям, проведённую после подачи заявки в реестр. У заведения остаётся право на обжалование судебного решения в вышестоящей инстанции.

Фото: Piter.TV