В Выборге задержан домушник-рецидивист по подозрению в серии краж

В ночь на 12 января сотрудниками отдела уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из правоохранительных органов Выборгского района Ленинградской области был задержан 48-летний безработный мужчина, застигнутый на месте преступления в процессе взлома частного дома на улице Веселая в городе Выборге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители выяснили, что задержанный является фигурантом ряда хищений, совершённых на территории Выборгского района, совокупный материальный ущерб от которых оценивается приблизительно в 650 тысяч рублей. Все эпизоды преступлений легли в основу уголовных дел, возбужденных по признакам статей 158 УК РФ ("кража").

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, имея за спиной 6 аналогичных приговоров. В настоящее время он содержится под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ и водворён в изолятор временного содержания.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти