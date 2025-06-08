Экс-зенитовцы Радченко, Петухов и Лозенков сыграли вничью с командой Бельского

Легенды "Зенита" и спикер парламента устроили голевую феерию на новом стадионе в Красносельском районе

В Северной столице прошел товарищеский матч между сборными ветеранов футбола Красносельского района и командой Законодательного Собрания Петербурга. Капитаном парламентской команды был президент Федерации футбола города Александр Бельский. За ветеранов выступали бывшие игроки "Зенита" Дмитрий Радченко, Александр Петухов и Иван Лозенков.

Команды провели на поле два тайма по 30 минут. Итогом встречи стала результативная ничья с одинаковым счетом 5:5. Александр Бельский отметил, что игра проходила на новом стадионе, который удалось восстановить Красносельскому району в рамках городской программы, утвержденной губернатором и правительством Санкт-Петербурга.

По словам Бельского, это событие является серьезным для города. Программа развития футбола подразумевает как реконструкцию старых спортивных объектов, так и строительство новых. Город вкладывает значительные средства в эту сферу. Появление современных полей дает целым районам возможность развивать детский и юношеский спорт. Бельский выразил надежду, что среди юных воспитанников появятся игроки, которые в будущем смогут выступать за основную команду "Зенита".

Ранее Piter.TV сообщал, что футболисты "Сочи" добирались до Петербурга на матч с "Зенитом" больше суток.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга