Ленобласть стала лидером по доле "однушек" в новостройках среди регионов России

Ленинградская область заняла первое место среди крупнейших регионов России по доле однокомнатных квартир в новых жилых проектах. Об этом сообщили аналитики "Дом.РФ". За год показатель вырос на 5 процентных пунктов и достиг 73 процентов. Высокие значения также зафиксированы в Петербурге, где доля "однушек" составила 72 процента, в Краснодарском крае с показателем 68 процентов и в Башкортостане с 61 процентом. В Москве, напротив, доля однокомнатных квартир сократилась на 14 процентных пунктов до 39 процентов.

В целом по России доля однокомнатных квартир в проектах, запущенных с начала года, достигла 58 процентов. Это на один процентный пункт больше, чем годом ранее. В "Дом.РФ" отмечают, что мелкая нарезка квартир помогает девелоперам с экономикой проектов. При этом рынок формально получает много квартир, но часть семейного спроса остается необеспеченной.

