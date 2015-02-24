Игрушка взорвалась на детской площадке в Петербурге, пострадавших нет

Взрыв на детской площадке произошел вечером 14 мая на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Хорт в своих соцсетях.

Инцидент случился около 20:40. Несколько подростков засунули петарду в мягкую игрушку, после чего произошел взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. По словам Андрея Хорта, на месте работали экстренные службы, которые выясняли все обстоятельства случившегося.

Изначально сообщалось о неустановленном взорвавшемся предмете, предположительно детской игрушке. Позже выяснилось, что это была детская шалость с использованием пиротехники.

