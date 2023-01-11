В Музее-усадьбе Державина прошёл первый "Литературный субботник"

В Петербурге на территории Музея-усадьбы Гавриила Державина впервые прошёл "Литературный субботник", приуроченный к подготовке к XXI Санкт-Петербургскому международному книжному салону. Об этом информирует "Петербургский дневник".

Вице-губернатор Евгений Разумишкин выразил надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией и привлекут больше представителей творческих профессий. Он отметил, что акция является примером сотворчества, объединяющего создание красоты как трудом, так и высадкой растений.

Председатель Комитета по печати Владимир Рябовол подчеркнул, что субботник стал символическим началом книжного салона и служит хорошей основой для взаимодействия писательского сообщества в деле сохранения культурно-исторических мест. Он добавил, что это возможность вложить частичку своей души и таланта в значимое для города место.

Главный редактор издания "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов поблагодарил Всероссийский музей А. С. Пушкина за поддержку инициативы, назвав субботник примером успешного партнёрства, у которого впереди ещё много совместных проектов.

Президент Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов рассказал, что акция удачно вписалась в культурный ландшафт города, где недавно прошёл I Петербургский международный филологический форум, и впереди ожидаются другие крупные литературные события, такие как "Книжные аллеи" и День славянской письменности.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов поделился личными впечатлениями, отметив, что место проведения субботника напоминает ему о детстве и единении с природой. Он подчеркнул, что главное — научиться не уничтожать, а уважать и любить всё живое вокруг.

Фото: "Петербурский дневник" (Борис Гуревич)