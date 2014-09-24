Петербург второй год подряд удерживает лидерство во Всероссийской олимпиаде школьников

Ни один другой регион России не показывает такого высокого результата, как Северная столица.

Санкт-Петербург уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию города Павел Розов.

Чиновник рассказал, что отношение числа участников финального этапа к количеству вернувшихся с наградами в Петербурге приближается к двум третям. В прошлом году на заключительный этап от города поехали 519 школьников, и 63 процента из них стали победителями или призерами. Розов подчеркнул, что такой высокой доли успешных выступлений нет ни в одном другом регионе страны. Уровень подготовки петербургских детей позволяет им показывать высокие результаты на федеральном этапе, где большинство участников добивается успеха.

Традиционно самая сильная позиция у города — информатика. Петербург лидирует по числу побед и призовых мест в этом предмете. Также в число ведущих направлений вошли математика, которую Розов назвал одной из лучших в стране, а также история, физика и французский язык.

