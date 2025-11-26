В Неву выпустили тысячу молодых особей атлантического лосося

Тысячу молодых особей атлантического лосося выпустили в Неву. Акцию по зарыблению водоемов Петербурга и Ленинградской области провел Водоканал 14 мая. Рыбу выпустили в реку с острова Главрыба в деревне Островки. Сначала специалисты выловили молодых лососей из бассейна и взвесили их. Затем атлантических лососей загрузили в специальный транспорт, оборудованный цистернами для перевозки живой рыбы. Из контейнеров через гофрированную трубу рыбу выпустили в Неву.

Директор Дирекции природопользования ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Павел Михайлов рассказал, что за более чем десятилетний период в водоемы выпустили свыше 50 тысяч экземпляров рыб. Среди них 25 тысяч сеголетков судака, более 14 тысяч молоди атлантического лосося, около 10 тысяч молодых сигов, а также 1,5 тысячи экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобиков. Зарыбление — это процесс искусственного заселения водоемов рыбой, мальком или личинками. Такое комплексное мероприятие направлено на увеличение рыбных запасов и улучшение экосистемы водоема.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"