Диетолог Соломатина объяснила, чем полезны сыры с плесенью и кому они противопоказаны

В России наблюдается рост складских запасов сыра, что связано с увеличением производства сырого молока и изменением структуры спроса. По данным "Союзмолока", к началу апреля запасы сыра достигли 77,1 тысячи тонн, что на 21% больше, чем годом ранее. На рынок также влияют замедление экспорта и конкуренция с белорусскими производителями.

При этом потребительские предпочтения россиян меняются: снижается интерес к полутвёрдым сырам и сыросодержащим продуктам, а спрос на дорогие и специализированные сорта, такие как выдержанные сыры (+9,7%) и сыры с плесенью (+3,8%), наоборот, растёт.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом", что благородная плесень, используемая в таких сырах, как бри и камамбер, при умеренном потреблении и отсутствии противопоказаний не опасна для здоровья. Более того, она способствует расщеплению сыра, делая его компоненты, такие как триптофан (предшественник серотонина), более доступными для организма.

Небольшой кусочек сыра с плесенью снимает напряжение, помогает при хандре и способствует выработке нейромедиаторов, отвечающих за ощущение счастья, отмечает эксперт. Плесень также облегчает усвоение сыра, расщепляя белковые цепочки до коротких. В результате продукт становится источником легкоусвояемых аминокислот, таких как аргинин, улучшающий кровоток, и фенилаланин, стимулирующий выработку дофамина и норадреналина, которые отвечают за мотивацию и снижают тревожность.

По словам Соломатиной, отравиться сыром с благородной плесенью сложно, однако употреблять его в больших количествах не стоит. Такие сыры противопоказаны детям, людям с грибковыми инфекциями, нарушениями ЖКТ и тем, кто принимает антибиотики.

