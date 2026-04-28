Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать соусы для шашлыка

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу" о роли соусов в употреблении шашлыка, который является традиционным блюдом майских праздников. По ее словам, соусы не только добавляют вкус, но и способствуют улучшению переваривания мяса. Это особенно актуально для таких видов мяса, как баранина, свинина и говядина, которые перевариваются дольше. Соусы помогают расщеплять волокна мяса и улучшают пищеварение, что особенно важно для людей с недостатком желудочного сока или нарушением его кислотности.

Соломатина также отметила, что маринады и соусы могут выполнять функцию антиоксидантов, что имеет значение, поскольку термически обработанное мясо может вызывать образование свободных радикалов и иметь канцерогенный эффект. Врач добавила, что к шашлыку подойдут различные соусы, включая ягодные и фруктовые, которые содержат органические кислоты, способствующие расщеплению мяса. Она подчеркнула, что томатный соус является классическим вариантом, но лучше чередовать разные соусы для получения максимальной пользы от антиоксидантов.

Кроме того, Соломатина объяснила, что ликопин, содержащийся в томатах, положительно влияет на предстательную железу и помогает предотвращать развитие опухолей. Лук, особенно красный, содержит кверцетин, который обладает мощным противовоспалительным эффектом и полезен для сердечно-сосудистой системы. Врач также упомянула о флавоноидах, содержащихся в ягодах, которые оказывают положительное влияние на различные системы организма.

В заключение Соломатина отметила, что самый популярный соус для шашлыка — кетчуп, но важно выбирать качественный продукт без добавления сахара и консервантов. Она также предложила делать соусы самостоятельно на основе томатной пасты с добавлением чеснока, зелени и лука, а также использовать луковую шелуху как источник кверцетина.

