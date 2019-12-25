В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​

При покупке мяса для шашлыка рекомендуется изучать состав и дату фасовки.

Шашлык жарится при наличии хороших углей в среднем около 15-20 минут. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. Эксперты объяснили, что , а хранить готовое мясо рекомендуется в холодильнике до 36 часов. Для этого сначала требуется нарезать продукт, упаковать его в герметичную тару. Специалисты из профильного ведомства заметили, что недожаренное мясо может являться причиной кишечных инфекций.

Не забывайте соблюдать правила личной гигиены: обязательно мойте руки перед едой. Также следует тщательно промывать овощи и зелень перед употреблением в пищу.

В Роспотребнадзоре пояснили, что для определения готовности блюда важно сделать на мясе аккуратные надрезы. Далее их можно проткнуть зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок, это ознчает, что шашлык хорошо прожарился. В том случае, если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо все еще не готово. При готовке блюда рекомендуется избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом.

